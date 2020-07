Joker, scoprite l'action figure limited edition di Arthur Fleck: tutti i dettagli

Arthur Fleck è probabilmente il personaggio cinematografico maggiormente iconico dell'ultimo anno, anche grazie alla splendida performance di Joaquin Phoenix, premiata con l'Oscar al miglior attore protagonista. L'iconicità del Joker è dimostrata anche dal merchandising che lo caratterizza, come l'ultima splendida action figure.

Sul sito JND Studios è in vendita un'action figure limited edition del Joker 'Arthur Fleck', al prezzo di 2,299 dollari.

Arthur Fleck the Hyperreal Movie Statue, è stato creato da Kojun, uno dei fondatori di JND Studios e uno dei migliori artisti al mondo. Kojun è stato in grado di mostrare tutte le sue abilità in questa sua nuova opera.



L'obiettivo era quello di ricreare il personaggio in maniera più fedele possibile. E per raggiungere questo obiettivo sono stati utilizzati silicone, occhi di vetro e capelli impiantati. Grazie al silicone, rispetto ad altri materiali, il risultato è superiore in termini di durata e di somiglianza.

E grazie a questo lavoro di JND Studios i collezionisti potranno godere della collezione più iperrealistica mai creata.

Gli accessori sono stati realizzati separatamente per poter curare ogni minimo dettaglio. Sul sito di JND Studios è possibile scoprire tutto quello che occorre sapere per acquistare il prodotto. Il film di Todd Phillips ha conquistato i fan di tutto il mondo, diventando uno dei titoli simbolo dell'ultima annata cinematografica.

