Joker, una scena tagliata avrebbe fatto chiarezza sul destino di Sophie

Mentre Joker fa registrare incassi da capogiro ai botteghini di tutto il mondo, il pubblico continua a interrogarsi sul significato di alcune scene. Una delle più discusse riguarda il destino di Sophie, interpretata da Zazie Beetz. Nel corso del film, infatti, la donna instaura una relazione con Arthur Fleck.

Ma a un certo punto, quando Sophie si ritrova in casa il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix e non sa chi sia né che ci faccia lì, il pubblico capisce che tutta la storia tra i due è frutto dell'immaginazione di Arthur e non è in realtà mai avvenuta. Poco dopo, quando l'uomo torna nel suo appartamento, a molti è venuto il dubbio che avesse ucciso Sophie.

Il regista, pur lasciando ognuno libero di interpretare a suo modo, aveva già dichiarato che nelle sue intenzioni Sophie non viene uccisa. Lo ha ribadito in un'intervista con Indiewire, parlando di una scena tagliata in fase di montaggio che avrebbe tolto ogni dubbio: nella sequenza si vedeva infatti la donna, nella parte finale del film, guardare in tv la tumultuosa apparizione di Arthur Fleck al talk show di Murray Franklin (Robert De Niro). Era quindi indubbiamente viva.

"Sicuramente non la uccide. Come regista e scrittore sto dicendo che non la uccide. Ci piace l'idea che sia quasi come una cartina di tornasole per il pubblico, far pensare: Quanto è pazzo? La maggior parte delle persone con cui ho parlato pensa che non l'abbia uccisa, perché comprende l'idea che uccide solo le persone che gli hanno fatto torto. Lei non c'entrava niente. La maggior parte delle persone ha capito che, anche come villain, Arthur segue un certo codice. Ovviamente non ha ucciso questa donna in fondo al corridoio."

