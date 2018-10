Joker: scelto l'interprete di Alfred nel film con Joaquin Phoenix

Dopo la prima occhiata al nuovo Thomas Wayne, scopriamo anche la nuova versione del maggiordomo Alfred nel film su Joker con Joaquin Phoenix.

Secondo quanto confermato da ComicBook.com, Douglas Hodge interpreterà la nuova versione del futuro maggiordomo di Batman/Bruce Wayne, ovvero Alfred Pennyworth, in Joker. Attore britannico, classe 1960, Hodge ha esordito al cinema in L’ultima Salomè di Ken Russell nel 1988; ha inoltre recitato in La fierà della vanità di Mira Nair, in The Descent Part 2, nel Robin Hood diretto da Ridley Scott e con Russell Crowe, nel biopic sulla Principessa Diana con Naomi Watts e più recentemente in Red Sparrow, con protagonista Jennifer Lawrence.

Sul piccolo schermo lo abbiamo visto nella serie Penny Dreadful e Elementary, nel drama BBC One Night e nelle miniserie The Town, Secret State e The Night Manager; è apparso anche nell’episodio Black Museum dell’ultima stagione di Black Mirror.

Molto attivo anche sulla scena teatrale, ha vinto il prestigioso Tony Award per la sua interpretazione nel musical La Cage aux Folles, di Harvey Fierstein e Jerry Herman.

Oltre al protagonista Joaquin Phoenix, nel cast della pellicola saranno presenti anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham, con Dante Pereira-Olson nei panni di un giovane Bruce Wayne. La regia è affidata a Todd Phillips, regista della trilogia di Una notte da leoni. Nel film Phoenix interpreterà il ruolo di Arthur Fleck, che poi si tramuterà nel leggendario criminale dei fumetti della DC.

Sebbene sia ispirato al personaggio della DC, questo Joker tenterà di narrare una nuova storia slegata dalla continuity principale dell'Universo DC cinematografico e a sé stante, una sorta di storia da Elseworld. Il film è atteso negli Stati Uniti per il prossimo 4 ottobre 2019.