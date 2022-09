Joker, scandalo per il film The People's Joker: il TIFF lo rimuove dal programma

Curioso fuori programma al Toronto Film Festival, dato che in queste ore all'improvviso è stata annullata la premiere di The People's Joker, un film basato sul famoso personaggio dei fumetti DC e arcinemico di Batman inizialmente previsto nella line-up dell'evento.

Il film, descritto nel materiale promozionale del Festival come "un cinecomix illegale e coming of age queer", è stato proiettato per una sola volta nella sezione Midnight Madness del TIFF prima che venisse improvvisamente ritirato dal programma del festival. La notizia è arriva da Deadline in queste ore, e sebbene inizialmente non siano state fornite maggiori informazioni al riguardo, in un successivo momento è stato confermato che l'uscita di scena di The People's Joker è legata a questioni di copyright.

"Il regista ha ritirato questo film a causa di problemi con i diritti", ha pubblicato il TIFF sul suo sito web ufficiale. "Ci scusiamo per gli eventuali disagi." Da parte sua la regista del film, Vera Drew, ha pubblicato su Twitter il commento che potete trovare in calce all'articolo, insieme al trailer ufficiale di The People's Joker. La Warner Bros. Discovery, che detiene i diritti cinematografici esclusivi di tutti i personaggi DC Comics, incluso ovviamente il diretto interessato Joker, non ha ancora rilasciato una dichiarazione, anche se secondo quanto ipotizzato lo studio abbia cercato di proteggere la sua proprietà intellettuale ora che il franchise di Joker vale miliardi di dollari, con il film Joker Folie à Deux che inizierà presto le riprese per uscire nei cinema di tutto il mondo ad ottobre 2024.

Dopo il suo debutto al TIFF, The People's Joker era in programma anche al Fantastic Fest e Beyond Fest di questo settembre, sebbene a questo punto il suo futuro rimanga nebuloso. La regista però è certa: "Questo film può essere distribuito al 100%", ha dichiarato in un'intervista con Collider. "È completamente allineato sulle leggi sul copyright, perché è una parodia."

