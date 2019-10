Joker: Ryan Reynolds commenta il successo di Joaquin Phoenix

Joker è ufficialmente il più grande incasso per una pellicola vietata ai minori, ed è inevitabile fare una classifica con i film, con supereroi e non, che lo hanno preceduto. Stavolta a farla è l'attore Ryan Reynolds, il cui Deadpool 2 sta per essere superato dalla pellicola di Todd Phillis.

Uscita l'anno scorso, la seconda pellicola dedicata a Deadpool ha ottenuto un incasso mondiale di 785 milioni di dollari e Joker, ad appena quattro settimane dalla distribuzione, ha già incassato 747 milioni ai box office. Il sorpasso sembra inevitabile e in merito Reynolds pubblica su instagram un post ironico.

Osservando l'immagine sembra che stavolta l'attore abbia lasciato posto al suo alter ego in calzamaglia rossa, il quale non avrebbe saputo fare di meglio, almeno sui social: siamo sicurissimi che Deadpool avrebbe reinterpretato la scena della danza sulle scale in modo impeccabile!

Il post crea una vera e propria scaletta dei film che negli anni hanno avuto incassi vertiginosi e sono disposti sui gradini in ordine di guadagni. In cima svetta Deadpool, seguito da Neo (Matrix Reloaded), Pennywise (IT), Jesus (The Passion of the Christ), Hugh Jackman (Logan), il Branco di Lupi (Una Notte da Leoni 2), Mr. Grey (50 Sfumature di Grigio) e Ted, l'orsetto di peluche protagonista dell'omonimo film.

Ciò che attira di più l'attenzione è però la scritta "You mother f*cker" che campeggia al di sopra del clown: Reynolds concede la vittoria all'avversario, non senza deriderlo ed apostrofandolo con colorite espressioni, in pieno stile Deadpool.

Avete già visto il film? Se no cosa state aspettando? Send in the Clown!