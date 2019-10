Joker: Russel Brand spiega perché il film di Todd Phillips è così controverso

Rivolgendosi a chi lo segue anche su YouTube, il celebre attore, comico e produttore Russell Brand ha detto la sua sul film più chiacchierato del momento, ovvero Joker di Todd Phillips.

Nella sua analisi Brand ha toccato diversi temi e idee generali, ma ha analizzato l'opera ruotando intorno dai temi dell'economia e della cultura del consumo.

"Sto cominciando a capire che la ragione per cui il film Joker sta causando una tale controversia. Si, a livello superficiale c'è una sorta di fascino per la violenza, perché non appena metti la violenza in un film la stai rendendo glamour dato che il pubblico la guarderà su uno schermo attraverso attori carismatici, belli ed attraenti. Ma penso che in aggiunta al problema di qualsiasi violenza tipo di violenza, da Tarantino a Sergio Leone passando per chiunque abbia commesso violenza nei film - francamente, chi non lo ha fatto - il vero problema è che ha come punto centrale quello di fornire la voce a qualcosa che non è stato compreso e affrontato correttamente e credo che questa sia la negligenza di una particolare porzione della società. Secondo me non riguarda la razza ... questa cultura del consumo ha sostituito le ideologie che potrebbero dare alle persone un senso di connessione e virtù. Questo è ciò che penso di Joker. Riguarda le conseguenze di un paesaggio nichilista".

