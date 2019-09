Joker, Robert Pattinson parla del film ma poi fa censurare la frase: svelato un piano DC?

Nel corso di un'intervista esclusiva con Variety, nella quale ha parlato per la prima volta di The Batman, la star Robert Pattinson ha rivelato diversi retroscena sul film Matt Reeves.

Dopo aver spiegato di aver ricevuto la chiamata che confermava ufficialmente la sua assunzione come nuovo Bruce Wayne nel primo giorno di riprese di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan di cui sarà protagonista, Pattinson si è anche reso protagonista di una misteriosa gaffe riguardante Joker di Todd Phillips.

A quanto pare l'attore non ha ancora visto il film, ma parlando con Variety ha fatto un commento che poi ha chiesto di censurare. La rivista ha acconsentito, riportando l'accaduto ma senza specificare cosa Pattinson abbia detto.

"Oh merda" si può leggere nell'articolo originale di Variety, dicendosi non ancora abituato agli spoiler. “Non avrei assolutamente dovuto dirlo. Sono così abituato ai film d'essai, ormai, dove puoi guardare il film tre volte e continuare a chiederti di cosa diavolo parli."

Non è dato sapere cosa abbia rivelato Pattison, ma tirare in ballo Joker per poi ritrattare il commento porterà sicuramente a forti speculazioni. Come detto, l'articolo fa notare che Pattinson non ha visto il film di Phillips, quindi qualsiasi dichiarazione per forza di cose non può aver avuto a che fare con il contenuto del film. Che abbia accennato ad alcuni piani segreti della DC Films?

Prima della gaffe, infatti, Pattinson stava parlando del suo futuro come Batman dopo il primo film:

"Non so niente ancora. Adesso posso dire di sapere cosa farò nelle prime quattro scene, poi al resto penseremo gradualmente."

Quando Pattinson fu annunciato ufficialmente come nuovo Batman, proprio Variety riportò che sarebbe stato Bruce Wayne in una nuova trilogia. Che presto o tardi lo vedremo fronteggiare il Joker di Joaquin Phoenix?

