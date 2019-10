Joker, Robert De Niro risponde a Trump: 'I film causano violenza? Str*nzate'

In una nuova intervista con Variety Robert De Niro, co-protagonista di Joker, ha preso una posizione netta nell'annoso dibattito sul fatto che i film siano responsabili della violenza nel mondo reale.

La polemica è tornata sulle pagine dei giornali in queste settimane, non solo per il nuovo film DC scritto e diretto da Todd Phillips ma anche per The Hunt di Damon Lindelof, prodotto da Jason Blum e distribuito da Universal Pictures ... per lo meno prima che la major decidesse di cancellarne l'uscita a causa delle recenti sparatorie di massa avvenute a El Paso e Dayton, Stati Uniti, anche spinta dalle pressioni del presidente Donald Trump, che ha citato proprio il film di Lindelof in un recente discorso sulla violenza nel proprio paese.

Non sarà questo ovviamente il destino di Joker, vincitore del Leone d'Oro a Venezia 2019 che arriverà domani 3 ottobre nelle sale italiane e da venerdì 4 ottobre in quelle statunitensi, ma De Niro a tal proposito ha dichiarato:

"Sono solo un mucchio di stronzate" ha detto l'attore commentando le parole di Trump. "Questo tipo ha paura di sfidare la NRA. Definisce Washington spazzatura perché è lui spazzatura. È un truffatore, non ha morale, nessuna etica. Se le persone non si svegliano e viene rieletto, sarà molto, molto grave. Chiunque la pensi così dovrebbe dirlo. Se aspettiamo di dire qualcosa, prima che ce ne accorgiamo i dittatori e i despoti saliranno al potere."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.