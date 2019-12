Joker, rivelate le data di uscita dell'edizione home-video digital e blu-ray

Pochi istanti fa la Warner Bros. è comparsa su Twitter per annunciare le date di uscita delle edizioni home-video di Joker, acclamato e controverso lungometraggio DC Films diretto da Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix.

Come potete vedere nel teaser che trovate in calce all'articolo, il film sarà disponibile per i fan del digitale a partire dal 17 dicembre, mentre i cinefili e collezionisti puristi dell'edizione fisica potranno mettere le loro mani sull'edizione fisica dall'7 gennaio 2020, ovviamente in dvd, blu-ray e 4k Ultra HD.

A quanto pare quindi niente regalo sotto l'albero, con l'appuntamento rimandato all'Epifania. Inoltre, purtroppo, al momento non sono stati ancora rivelati dettagli concreti per quanto riguarda i contenuti speciali che accompagneranno le varie versioni home-video, quindi rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che la Warner Bros. ha iniziato la campagna promozionale per Joker agli Oscar 2020, spingendo il film di Todd Phillips in tutte le categorie degli Academy Awards, comprese ovviamente quella per il miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e quella per il miglior film (ai produttori Todd Phillips, Bradley Cooper e Emma Tillinger Koskoff). Tra le altre sponsorizzazioni anche Robert De Niro come attore non protagonista e Zazie Beetz come miglior attrice non protagonista, con Phillips che proverà a concorrere anche per la miglior regia e, insieme a Scott Silver, per la miglior sceneggiatura adattata.

Per altri approfondimenti, scoprite le tre migliori scene di Joker e il tema della mimesi e un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.