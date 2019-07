Joker: rivelata la durata ufficiale del film con Joaquin Phoenix

In attesa di scoprire se Joker debutterà o no al Festival di Venezia, l'atteso film con Joaquin Phoenix è stato annunciato come parte del programma per il Toronto International Film Festival.

Ed è proprio la scheda ufficiale del sito dell'evento a svelare un nuovo e rilevante importante sullo stand-alone dedicato al villain di Batman: Joker avrà una durata di 122 minuti, poco più di due ore.

A conferma della voglia di distinguersi dai precedenti film targati Warner/DC, dunque, Il film di Todd Phillips si presenterà in sala con un minutaggio inferiore per esempio ad Aquaman (2 ore e 22 minuti), Wonder Woman (2 ore e 29 minuti) e seppur di poco anche a Shazam! (2 ore e 12 minuti).

Secondo le ultime indiscrezioni Joker ha ottime possibilità di essere presentato in anteprima alla nuova edizione del Festival di Venezia che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre: ne sapremo sicuramente di più domani, quando il direttore artistico Alberto Barbera rivelerà il programma del Lido durante la tradizione conferenza stampa.

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre, un giorno in anticipo rispetto alla release americana. In attesa di vedere il full trailer del film vi rimandiamo al primo teaser ufficiale di Joker.