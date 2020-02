Tutti i Joker di sempre riuniti in un bellissimo poster fan-made diventato virale

In queste ore è diventato virale un bellissimo fan poster apparso originariamente su Twitter che riunisce tutti i Joker mai apparsi sullo schermo, grande o piccolo che sia.

Come potete vedere in calce all'articolo, il poster presenta le sei versioni live-action del personaggio DC, che tra cinema e televisione nel corso degli anni sono stati al centro della cultura popolare.

Da sinistra a destra, vediamo: Cameron Monaghan da Gotham ("The Maniac"), il premio Oscar Joaquin Phoenix del Joker ("The Comedian"), Jared Leto di Suicide Squad del 2016 ("The Psychopath"), il premio Oscar Heath Ledger del 2008 di Il Cavaliere Oscuro ("The Anarchist"), Jack Nicholson del Batman del 1989 ("The Gangster") e Cesar Romero della serie tv Batman degli anni '60 ("The Clown").

Al momento, il futuro del personaggio in live-action è un grande punto interrogativo al momento, con Todd Phillips e Joaquin Phoenix e soprattutto Warner Bros. che stanno valutando se procedere con un sequel del pluripremiato campione d'incassi del 2019. Il film, che ha debuttato al Festival di Venezia dove è stato insignito del Leone d'Oro, ha vinto anche due premi Oscar a fronte di undici nomination, che lo hanno reso il film più nominato agli Academy Awards 2020.

Nel corso della serata, Joaquin Phoenix ha portato Heath Ledger nella Storia come gli unici due attori a vincere una statuetta per lo stesso personaggio in due film diversi dai tempi di Marlon Brando e Robert De Niro, che vinsero per l'interpretazione di Don Vito Corleone ne Il Padrino e Il Padrino - Parte II.