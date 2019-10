Joker rimane in testa nonostante Maleficent 2 in Italia, superati i $600 milioni nel mondo

Stando ai numeri riportati da BoxOfficeMojo, Joker di Todd Philips ha superato i $600 milioni di dollari al botteghino mondiale, toccando la cifra di $606 milioni mentre si prepara ad affacciarsi al suo terzo fine settimana di programmazione.

Secondo le stime, c'è una buona probabilità che supererà i $700 milioni questo fine settimana e forse gli $800 milioni entro la prossima: nei prossimi giorni dunque dovrebbe sorpassare il totale di Justice League ($657,9 milioni) e Man of Steel ($668 milioni), ed entro la fine della sua programmazione anche quello di Suicide Squad ($746,8 milioni).

BoxOfficeMojo proietta un incasso da $32 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti tra oggi, domani sabato 19 e domenica, quando farà meglio di Zombieland: Double Tap ma non di Maleficent: Mistress of Evil: a questo proposito, nella giornata di ieri nel mercato italiano Joker non ha avuto rivali, superando i $18 milioni complessivi e rimanendo in testa nonostante il debutto del film con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning (il risultato è stato 468mila euro per Joker contro i 406mila euro per il live-action Disney).

Tutti questi numeri dimostrano una tenuta impressionante per il film rated-R, e ovviamente più continueranno a crescere più aumenteranno le probabilità di rivedere al cinema Joaquin Phoenix nei panni del fu Arthur Fleck, dato che Warner Bros. difficilmente rinuncerà ad una gallina dalle uova così d'oro.

Ricordiamo che la prossima uscita DC Films è prevista per il 7 febbraio 2020 con Birds of Prey, dopodiché a giugno dello stesso anno arriverà Wonder Woman 1984. Per l'estate 2021 sono invece previsti The Batman di Matt Reeves (a giugno) e The Suicide Squad di James Gunn (ad agosto).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'analisi di Joker tramite le tre migliori scene e il tema della mimesi, oltre ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.