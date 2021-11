Joker, Ridley Scott sulla performance di Joaquin Phoenix: 'Elegante e shakespeariano'

A vent'anni di distanza da Il Gladiatore, Joaquin Phoenix e Ridley Scott torneranno a lavorare insieme con Kitbag, un film per la piattaforma Apple+ TV che racconterà l'ascesa di Napoleone. In una recente intervista con Deadline, il regista ha commentato la prova dell'attore in Joker, un film che continua a far parlare di sé.

Il Joker / Arthur Fleck del film di Todd Phillips è ormai entrato nell'immaginario collettivo, come dimostra anche una terrificante action figure di Joaquin Phoenix. Con la sua magistrale interpretazione, il protagonista di Lei e Quando l'amore brucia l'anima ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità.

"È abbastanza elegante da contenere la sua rabbia e dire: quale uomo saggio e anziano può farlo al mio posto?" ha detto Ridley Scott parlando del Joaquin Phoenix visto in Joker. "Quindi è quasi shakespeariano e sì, penso che Joaquin possa fare qualsiasi cosa. E così, quando poi fai qualcosa come Joker, ci sono dei momenti di Joker che non si erano mai visti prima. Delle reazioni nel Joker che sono sciocche. Non puoi dire soltanto che non sono cattivi. Sono comportamenti che provengono da un'anima danneggiata. Ed è quello che sto cercando per il mio Napoleone: quale sarà la versione di Joaquin? Sarà lui il pittore del suo ritratto e a me spetta solo monitorarlo nel miglior modo possibile. Perché è questo quello che faccio: devo solo assicurarmi di scegliere il miglior cast."

Restiamo intanto sempre in attesa di notizie ufficiali sull'eventuale sequel di Joker. La produzione di Kitbag, invece, dovrebbe iniziare nel 2022.