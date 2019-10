Joker verso un record d'apertura di 80 milioni, superate le prevendite di IT e Venom

Il primo tracciamento di mercato di Joker indica un fine settimana d'esordio da $80 milioni e più per il nuovo film DC, vincitore del Leone d'Oro alla scorsa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Secondo Atom Tickets (via Deadline), il nuovo film di Todd Phillips con rating R ha già superato le prevendite di Venom, l'ultimo cinecomic uscito nel mese di ottobre. Curiosamente il film con Joaquin Phoenix pare non essere stato all'altezza di John Wick: Chapter 3 - Parabellum, che attualmente ha ancora i migliori numeri di prevendita dell'anno per un film con rating R su Atom Tickets.

Ma nonostante si sia fermato al secondo posto, Joker ha come obiettivo quello di superare il record del debutto di ottobre stabilito dal film Marvel/Sony con Tom Hardy, record che si attesa a $80,2 milioni. Come sempre monitoreremo la situazione e vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

Nel frattempo vi ricordiamo che Joker arriverà nei cinema il 4 ottobre 2019 e vedrà come protagonisti Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron.

Per altri approfondimenti recuperate uno speciale sulle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix e un riepilogo sulle polemiche relative a Joker, che in questi giorni sta facendo tremare gli Stati Uniti d'America a causa del delicato tema trattato e soprattutto della violenza dipinta nel film.