Da Joker al Re Leone, tutti i film da acquistare e noleggiare su Amazon Prime Video Store

Dopo gli Stati Uniti e alcuni paesi europei, è attivo anche in Italia Amazon Prime Video Store, il servizio che consente agli utenti della piattaforma streaming di usufruire, oltre che del catalogo standard, anche della possibilità di acquistare o noleggiare film, scegliendo tra titoli di recente uscita e storici blockbuster.

Tramite l'app o il sito ufficiale Amazon, quindi, gli abbonati possono accedere a film di studi come Disney, Lionsgate, Rai Cinema, Warner Bros, Sony, Paramount e Medusa Film.

Al momento su Amazon Prime Video Store sono disponibili film usciti al cinema da pochi mesi, come Joker di Todd Smith, valso a Joaquin Phoenix l'Oscar come miglior attore protagonista, Cena con delitto - Knives out di Rian Johnson - che qualche settimana fa era misteriosamente apparso con un altro titolo nel catalogo della piattaforma video - il Pinocchio di Matteo Garrone, L'ufficiale e la spia, il live action Il Re Leone e l'ultimo lavoro di Quentin Tarantino, C'era una volta... a Hollywood.

Si possono scegliere inoltre anche film un po' più datati, come L'aereo più pazzo del mondo, Prova a prendermi di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan o Come farsi lasciare in 10 giorni.

Non manca poi una sezione dedicata ai bambini e ai film per famiglie, con titoli come Hook, Hotel Transilvania 2, Il Grinch e Karate Kid.

In alternativa a questi film, puoi dare un'occhiata alle novità di maggio di Amazon Prime Video.