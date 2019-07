Joker, Rambo V e Netflix tra i probabili protagonisti del Festival di Venezia 2019

La lineup della nuova edizione del Festival di Venezia verrà svelata in diretta il prossimo 25 luglio, ma nel frattempo Variety ha pubblicato una lista di probabili candidati che si mostreranno in anteprima mondiale al Lido.

A conferma della voglia di coinvolgere il cinema pop in uno dei maggiori eventi per quanto riguarda il cinema d'autore, il report rivela che Venezia potrebbe ospitare il debutto sia di Joker, l'atteso cinecomic che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del celebre villan di Batman, sia del quinto e probabilmente ultimo capitolo di Rambo, con Sylvester Stallone che potrebbe quindi diventare una delle personalità più attese dell'intero red carpet dell'evento.

Continua anche l'apertura del Festival di Venezia e il suo direttore Alberto Barbera al mondo dello streaming e in particolare a Netflix, che l'anno scorso si è aggiudicata il Leone d'Oro con Roma e ha anche presentato l'ultima pellicola dei fratelli Coen, The Ballad of Busters Scruggs. Il Lido potrebbe infatti ospitare il nuovo film di Noah Baumbach (al momento senza titolo) che vedrà nel cast Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, così come The Pope, il nuovo film di Fernando Meirelles con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. Da segnalare anche la possibile presenza di The King, adattamento di diverse opere shakespeariane ad opera del regista austriaco David Michod che include nel cast Timothée Chalamet, Robert Pattinson and Lily-Rose Depp.

Restando in tema Netflix, è probabilmente da escludere la vociferata presenza di Martin Scorsese e del suo The Irishman: come già anticipato, infatti, il film sta affrontando un'impegnativa fase di post-produzione dovuta al ringiovanimento digitale dei protagonisti (tra cui Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci) e difficilmente sarà pronto per partecipare al Festival. Secondo Variety è anche da escludere la presenza dell'adattamento de Il Cardellino e il nuovo film di Ang Lee, Gemini Man.

Tra la lista dei potenziali candidati a debuttare al Lido rientrano anche l'atteso Ad Astra di James Gray, l'heist thriller The Burnt Orange Heresy con Mick Jagger nel cast e diretto da Giuseppe Capotondi, le pellicole targata Amazon The Aeronauts con Eddie Redmayne e Felicity Jones e Against All Enemies con Kristen Stewart, e il ritorno a Venezia di Roy Andersson con About Endlessnes.

Confermate anche le indiscrezioni secondo cui Roman Polanski potrebbe portare al Lido la sua nuova pellicola An Officer and a Spy, mentre il report non si esprime sulla possibile presenza di Woody Allen e il suo Un giorno di pioggia a New York, che ricordiamo debutterà in Italia il prossimo 3 ottobre.

I giochi saranno finalmente rivelati il prossimo 25 luglio, perciò vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine per tutti gli aggiornamenti riguardanti la (a questo punto attesissima) 76° edizione del Festival di Venezia.