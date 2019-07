Joker andrà dritto agli Oscar secondo Alberto Barbera

Tra i film più attesi della nuova edizione del Festival di Venezia rientra sicuramente Joker, il film diretto da Todd Phillips che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain di Batman. Il film non solo sarà il primo cinecomic a concorrere per il Leone d'Oro, ma secondo il direttore artistico della Mostra sarà anche un successo agli Oscar.

Intervistato da Variety in seguito alla conferenza stampa di presentazione di Venezia 76, infatti, Alberto Barbera ha parlato della peculiare presenza di un film targato Warner Bros. in competizione al Lido: "Sì, come al solito hanno detto di volere una situazione più protetta (L'anno scorso 'A Star is Born' è stato presentato fuori concorso, ndr.). Ma dopo il regista Todd Phillips ha detto: 'Non mi interessa il rischio di non vincere'. Perché non dovrei andare in competizione quando sono bene cosa abbiamo tra le mani?'"

Secondo Barbera il film di Phillips sarà una delle grandi sorprese di quest'anno per il Festival: "Devo dirlo, Warner si è fatta convincere molto velocemente, perché il film è davvero sorprendente. E' il film più sorprendente che abbiamo quest'anno... Andrà dritto verso gli Oscar anche se è crudo, dark e violento. Ha una grande ambizione e portata."

Dopo il debutto a Venezia, l'arrivo di Joker nei cinema italiani è previsto per il prossimo 3 ottobre. Nel cast del film, così come tra gli ospiti della Mostra, ci sarà anche Robert De Niro. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al programma completo di Venezia 2019.