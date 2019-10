Joker, proiezione evacuata a Parigi a causa di un folle che si è finto un terrorista

Durante una proiezione di Joker di Todd Phillips a Parigi un uomo nel pubblico ha urlato la frase "Allahu akbar!" scatenando il caos e costringendo i presenti ad evacuare immediatamente la sala.

L'incidente è stato segnalato da Le Parisien, che ha notato che l'uomo di 34 anni è stato portato via dal cinema Grand Rex e posto sotto osservazione psichiatrica. Secondo un testimone, l'uomo ha iniziato a gridare ripetutamente: "È politico!", suscitando inizialmente alcune risate tra il pubblico. Altri presenti gli hanno chiesto di fare silenzio mentre altri si sono preoccupati, ha riferito il testimone.

Dopo le grida al suono di "È politico", però, l'uomo si è alzato in piedi e, mettendo le mani sul petto, ha inneggiato: "Allahu akbar!", non solo "Dio è grande" in arabo ma anche motto reso tristemente noto dai terroristi religiosi. Il testimone ha dichiarato a Le Parisien: “La gente è andata nel panico, tutti hanno iniziato a correre verso le uscite. Alcuni stavano piangendo. Una madre stava cercando sua figlia.”

Un altro testimone ha detto che alcuni spettatori si sono arrampicati sui sedili per uscire, mentre altri erano sul pavimento e venivano calpestati. Le Parisien ha anche riferito che alcuni membri del pubblico sono rimasti per finire di guardare il film.

