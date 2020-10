Joker, il produttore sul film stand-alone di Mr. Freeze: 'Potrebbe funzionare se ...'

Dopo il clamoroso successo ottenuto da Joker di Todd Phillips, avevano preso a rincorrersi diversi rumor su potenziali nuovi film stand-alone dedicati ai villain DC Films, fra i quali anche Mr. Freeze.

Ora Michael E. Uslan, collaboratore del franchise cinematografico di Batman e produttore esecutivo di Joker, afferma che il film sulle origini di Mr. Freeze potrebbe diventare "qualcosa di straordinario" se prendesse ispirazione da Batman: The Animated Series.

"Una delle cose più sorprendenti dei film di Batman, e dei film relativi a Batman, è che per tre volte hanno ridefinito il concetto di film di supereroi, o tratti dai fumetti" ha detto Uslan. "Tim Burton l'ha fatto nell'89, Chris Nolan con la trilogia del Cavaliere Oscuro e Todd Phillips con Joker. Tutti questi film hanno completamente riletto ciò che poteva essere fatto al cinema con progetti come questi e forse alla fine la cosa più incredibile l'hanno fatta Todd e il suo genio, perché adesso questo approccio può essere applicato a qualsiasi altro cattivo", ha continuato.

Con Mr. Freeze, per esempio, si potrebbe partire da 'Heart of Ice', che è tra gli episodi più acclamati della serie animata e valse allo show un Daytime Emmy Award per la migliore sceneggiatura in un programma animato. "E' uno dei miei episodi preferiti di Batman: The Animated Series e racconta Mr. Freeze alle prese con la tragica perdita sua moglie", ha aggiunto Uslan. "L'empatia, le emozioni che suscita, c'è già un film lì dentro."

Il produttore ha però sottolineato che al momento non ci sono piani per un film di Mr.Freeze sulla scia di Joker. "Stavo indossando il cappello da fanboy, non quello da produttore. Questo che sto dicendo non ha niente a che fare con qualche piano o progetto attualmente in atto. Non voglio che su internet si dica che stiamo lavorando al film, non è così. Ma, come fan, posso vedere quella versione di Mr. Freeze diventare qualcosa di incredibile per il cinema. Ma anche Spaventapasseri, Enigmista, Catwoman, Pinguino, sono tutti dei grandi personaggi. Permetterebbero ai registi di andare in posti dove non sono mai stati prima".

Joker ha vinto due premi Oscar, incluso quello per il miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix, uscendo dagli Oscar 2020 come il film più nominato in assoluto. Inoltre ha incassato poco più di $1 miliardo per Warner Bros. diventando il film R-rated di maggior successo di tutti i tempi e guadagnandosi il primo posto nella nostra classifica dei migliori film del 2019.

Al momento non ci sono conferme, ma si parla di possibili sequel per Joker in programma.