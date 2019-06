Joker: le prime reazioni al film parlano già di Oscar per Joaquin Phoenix e Robert De Niro

Come sappiamo la trama di Joker è trapelata online, ma a quanto pare la storia del film con relativi spoiler non è l'unica anticipazione a proposito dell'interessantissimo progetto Warner Bros..

Slash Report ha infatti pubblicato un lungo articolo dedicato al film di Todd Phillips, spiegando che attualmente il progetto sta completando la fase di post-produzione. La fonte riportata ha avuto modo di assistere presumibilmente ad una recente proiezione di prova del film, in seguito alla quale l'interpretazione di Joaquin Phoenix è già stata accostata agli Oscar 2020.

"Posso garantire fin da subito una candidatura all'Oscar per Joaquin Phoenix. Il suo Arthur Fleck è incredibile. Prima di vederlo in questo film avevo sempre pensato che la sua interpretazione più iconica sarebbe rimasta per sempre quella di Johnny Cash, ma ho la sensazione che tra cinque mesi le cose cambieranno."

La fonte ha espresso parecchio entusiasmo anche per Robert De Niro:

"Robert De Niro ha un ruolo molto succulento e anche lui potrebbe far parlare di sé durante la stagione dei premi."

Vi ricordiamo che il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad una nuova immagine ufficiale di Joker.