Joker, presente uno stupendo easter egg nel cinecomic Shazam!

In attesa di sapere le novità sul sequel di Shazam! dal DC FanDome del prossimo 22 agosto, un fan ha scoperto un easter egg dedicato al personaggio del Joker proprio durante un rewatch del film di David F. Sandberg.

Come potete vedere nell'immagine in calce, stiamo parlando della divertente sequenza in cui Billy Batson testa i suoi nuovi poteri da supereroe insieme all'amico Freddy Freeman. Nella parte in cui Zachary Levi colpisce la sua stessa mano con un ascia per vedere quanto è resistente, sullo sfondo può essere visto il logo della ACE Chemicals: si tratta di un riferimento al numero 168 di Detective Comics, nel quale Red Hood salta in una vasca d'acido della Ace Chemical e si trasforma nel Clown Principe del Crimine.

Sandberg e Levi, lo ricordiamo, sono stati entrambi confermati tra i numerosi ospiti dell'atteso DC FanDome, evento che ospiterà le presentazioni di tutti i progetti futuri legati alla casa fumettistica di proprietà Warner. Previsto inizialmente per il 1° aprile 2020, Shazam! 2 è stato rinviato al 4 novembre 2022 in seguito agli spostamenti del calendario causati dalla pandemia.

Voi vi eravate accorti di questo easter egg? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Sandberg ha spiegato perché nel film sentiamo il team di Superman di John Williams e non quello realizzato da Hans Zimmer per Man of Steel.