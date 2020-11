Joker si prepara a tornare: guardate il cofanetto edizione limitata Collector's Edition!

Joker, il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips e vincitore del Leone d'Oro e di due Oscar, incluso quello al miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix, si prepara a tornare con la “Joker Collector’s Edition”, un’esclusivo cofanetto in edizione limitata.

Disponibile dal 9 novembre, questa speciale edizione celebrativa includerà il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, un Poster, tre Art Card e la replica del biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”.

La Collector’s Edition è stata pensata per celebrare il successo del film, capace di incassare più di $1 miliardo di dollari in tutto il mondo, con un’edizione pregiata che include un poster speciale e tre art card che riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse, che potete trovare in calce all'articolo. Si tratta di un’edizione limitata e curata nel packaging - un boxset di grandi dimensioni con finiture effetto lucido - così come nei contenuti. Il cofanetto “Joker Collector’s Edition”, già disponibile in pre-order su Amazon, contiene:

Il film in 4K Ultra HD e Blu-ray

Digipack in cartoncino

Poster con Grafica Illustrata da Collezione – misure 30x50cm

Replica Plastificata del Biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”

3 Art Card con Grafiche Illustate da Collezione – misure 13.5x16.5cm

