Joker si prepara a superare Venom anche nel secondo weekend di box office

Dopo aver firmato anche il miglior martedì di sempre per quanto riguarda ottobre, Joker è pronto ad entrare nella sua seconda settimana di programmazione con delle proiezioni che lo vedono nuovamente sopra a Venom.

Il film di Todd Phillips ha già superato il record dello stesso Venom debuttando con 93,5 milioni negli Stati Uniti (234 nel mondo), e dovrebbe continuare la sua straordinaria corsa al botteghino con 42,5 milioni previsti per il weekend in arrivo.

La cosa interessante è che, pur confermandosi in testa al cinecomic di Sony, la cifra in questione non basterebbe per raggiungere il miglior risultato della seconda settimana di ottobre: quel record è infatti in mano a Gravity di Alfonso Cuaron, che nel 2013 ha incassato ben 43,1 milioni grazie ad un impressionante calo del 22% - per intenderci, Joker ha un calo previsto del 56%.

In questa seconda settimana Joker dovrà vedersela con la concorrenza di Gemini Man (24-29 milioni), nuovo film di Ang Lee con protagonista Will Smith, e il filmato animato de La Famiglia Addams (28-30 milioni).

Il film con Joaquin Phoenix è attualmente in programmazione anche nelle sale italiane, dove ha incassato oltre 6 milioni di euro nel solo primo weekend. Per altri approfondimenti vi rimandiamo agli easter-egg presenti in Joker.