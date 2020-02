Joker: Pippo e Winnie The Pooh sono Arthur Fleck e Murray Franklin nel doppiaggio parodia

Se pensate di aver visto qualsiasi meme o video ironico su Joker di Todd Phillips dovrete ricredervi. Perché il web ha generato un'altra ironica versione legata al film. YouTube Brock Baker ha pubblicato un doppiaggio ironico della celebre scena del film in cui Arthur Fleck/Joker è ospite in diretta al talk show di Murray Franklin.

Nel video le voci di Joaquin Phoenix e Robert De Niro sono state sostituite da quelle di Pippo (Joker) e Winnie The Pooh (Franklin). Il doppiaggio inoltre modifica alcuni passaggi del dialogo originale; ecco che 'pagliaccio' diventa 'sciocco' (molto più indicato per il personaggio Disney), con Joker che chiama Franklin con il nome di Winnie e persino.... un cameo di Topolino fuori dall'inquadratura.



Baker è noto soprattutto per i suoi video virali online in cui presta la voce a Pippo, associandola a diversi altri film noti come Storia di un matrimonio, Jurassic Park e Shining.

Da quando Joker ha debuttato al cinema lo scorso ottobre è diventato uno dei film più discussi e amati degli ultimi anni, soprattutto grazie all'interpretazione di Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck, un clown fallito che inizia una discesa agli inferi che lo porterà a diventare il folle criminale Joker. Il film si è aggiudicato il Leone d'Oro all'ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e ha portato a casa due premi Oscar su undici nomination (al miglior attore protagonista per Joaquin Phoenix e alla miglior colonna sonora).

Todd Phillips ha ricordato la produzione di Joker, ringraziando il cast e la crew per un successo globale di fan e critica. Phillips ha celebrato i due Oscar conquistati dal film, in particolare il lavoro di Joaquin Phoenix.