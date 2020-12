Il Joker di Phoenix ha ispirato il Grinch di Matthew Morrison: ecco come

Tranquilli, il Grinch non si è improvvisamente messo a compiere veri e propri atti criminali. Ma un pochino del Joker, in particolare quello di Joaquin Phoenix, nell'interpretazione di Matthew Morrison lo si può riscontrare. Vediamo perché.

Questa notte in America andrà in onda su NBC lo speciale delle feste Dr. Seuss' The Grinch Musical nel quale l'attore di Glee Matthew Morrison interpreterà proprio il mean one, Mr. Grinch.

Ma stando alle parole di Morrison, c'è un po' di Joker in questo Grinch, e non solo perché sono entrambi dei personaggi solitari che compiono delle azioni discutibili (seppur proporzionatamente alla propria identità).

"Mi sono ispirato molto alla performance di Joaquin Phoenix come Joker" ha rivelato Morrison "Il solo scendere quei gradini, in quel modo così spontaneo, liberatorio, quasi a crogiolarcisi in totale abbandono. Ho pensato che il Grinch avrebbe danzato allo stesso modo" facendo riferimento, ovviamente, all'iconica scena sulla scalinata di New York nel film di Todd Phillips.

"Voglio dire, all'inizio avevo i miei dubbi anche solo sul fatto che il Grinch potesse mettersi a ballare... Non sembrava molto in linea con il personaggio. Ma poi mi è venuta in mente questa cosa, e mi è sembrata piuttosto calzante" ha poi aggiunto.

E considerando come Joker abbia guadagnato ben 11 nomination agli Oscar, vincendone 3, incluso quello come Miglior Attore Protagonista per Joaquin Phoenix, non è poi così difficile pensare che vi si possa trarre ispirazione anche per dei personaggi apparentemente così "lontani", o per i più piccoli dettagli.