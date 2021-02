Joker: perché il web è impazzito per 'We live in a society' e cosa c'entra Joaquin Phoenix

Il trailer di Justice League di Zack Snyder è stato pubblicato il giorno di San Valentino, e il web ha perso la testa per una particolare frase recitata dal Joker interpretato da Jared Leto: quella del famoso meme "We live in a society".

La citazione è stata spesso attribuita erroneamente al villain di Batman, che prima del trailer di Snyder non l'aveva mai pronunciata in un'opera canonica. La frase "We live in a society" ("Viviamo in una società") anni fa divenne molto popolare tra coloro che si sentivano ostracizzati, e inizialmente veniva utilizzato dalle persone che si sentivano diverse per deridere gli altri, coloro che 'vivevano' secondo le 'regole' della società.

Il meme tuttavia non ci mise molto a fare il giro e sui social è diventato uno scherzo per ridicolizzare coloro che l'avevano originariamente fatto circolare, ed è tornato con prepotenza nel 2018 quando venne pubblicato il primo trailer di Joker di Todd Phillips. Gli utenti dei social hanno iniziato ad applicare la frase 'viviamo in una società' a, per esempio, dichiarazioni falsamente pseudo-profonde, oppure abbinandola ad immagini del tutto innocue scatenando degli esilaranti non sequitur. Addirittura, e qui si arriva alla follia, il meme ispirò una petizione di Change.org che chiedeva alla Warner Brothers di far recitare la frase a Joaquin Phoenix in Joker: l'iniziativa raggruppò più di 58.000 firme, ma rimase ovviamente inascoltata.

Ora il trailer del recut di quattro ore di Justice League ha reso ​​canonico quel desiderio, dato che Joker ha finalmente dichiarato: "We live in a society ... where honor is a distant memory" ("Viviamo in una società dove l'onore è un lontano ricordo").



Qui sotto potete trovare un classico esempio di meme 'We live in a society'