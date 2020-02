Joker, ecco perché Joaquin Phoenix non è a suo agio con le premiazioni

Joaquin Phoenix sta facendo incetta di riconoscimenti dopo la straordinaria performance offerta nel Joker di Todd Philips: l'attore ha già ottenuto vittorie di prestigio come quelle ai Golden Globe, ai Critics' Choice Award e ai BAFTA, e arriva agli Oscar di quest'anno come assoluto favorito per la categoria Miglior attore.

La cosa, però, non sembra entusiasmare particolarmente l'attore, che in effetti era già stato visto un po' imbarazzato e impacciato durante i discorsi tenuti alle premiazioni di cui sopra (l'ultima delle quali, ai BAFTA, ha visto il protagonista di Joker parlare di razzismo sistemico nelle candidature).

Durante una recente intervista Phoenix ha fatto outing sull'argomento, ammettendo di non amare occasioni di questo tipo e spiegandone anche i motivi: "Non mi sono mai abituato troppo all'idea dei trofei, all'idea che questi rappresentino il tuo successo. Non hanno mai fatto parte della mia vita" ha spiegato Phoenix. Il concetto viene ulteriormente rafforzato da alcune dichiarazioni della sorella Rain, che ha spiegato come i loro genitori abbiano fatto sì che lei, Joaquin e i fratelli River, Summer e Liberty crescessero senza l'ossessione di dover competere gli uni con gli altri.

Oscar di questa notte a parte, intanto, il prossimo aprile sarà inaugurato a Londra il concerto live di Joker.