Joker: Paul Feig commenta le parole di Todd Phillips sullo stato di salute della commedia

Ricorderete che poco prima dell'uscita di Joker nelle sale di tutto il mondo, il suo regista Todd Phillips aveva sparato a zero sullo stato di salute della commedia, in rovina per colpa di una preoccupante "woke culture".

Ebbene, alla coda di persone che hanno risposto in maniera diametralmente opposta al regista si è aggiunto anche Paul Feig, regista di commedie eccezionali come Le amiche della sposa e Spy, ma anche di pesanti flop come il reboot al femminile di Ghostbusters. La risposta di Feig è arrivata tramite un'intervista concessa a Variety: "Non voglio mai offendere nessuno. E mi sono divertito molto nel fare ridere la gente senza offendere nessuno, credo, no? Se qualcuno si è offeso, mi sentirei malissimo. Ho vissuto una vita intera a combattere bulli, e ad essere preso in giro, e mi sentivo così male quando accadeva a me che il mio unico obiettivo era non far provare quella sensazione a nessun altro. Guarda, Todd è geniale, ha ridefinito la commedia con i suoi film. Semplicemente non capisco quello che sta provando perché non mi è mai pesato lavorare per non offendere e far ridere comunque, ma lavoriamo tutti in modo diverso, quindi...".

Feig fa riferimento in particolare ai commenti di Phillips sulla "woke culture", come l'ha definita lui, che starebbe rovinando il gusto di scrivere commedie per il cinema. Qui le sue parole, tratte da un'intervista a Vanity Fair: "Provaci a far ridere con questa cultura del fare attenzione a tutto. Sono stati scritti articoli sul perché le commedie non funzionino più, ve lo dico io perché, perché tutti quelli bravi a far ridere pensano: 'F*****o questa roba, non voglio rischiare di offendere nessuno'. È difficile discutere con 30 milioni di persone su Twitter, sai? Non puoi farlo, giusto? Quindi mi viene da pensare: 'Ho chiuso'. Ho chiuso, e sai cosa? Penso che ciò che tutte le commedie hanno in comune sia l'irriverenza. Quindi penso: 'Come faccio ad essere irrivenrente ma mandando a quel paese la comicità? Ecco come: prendiamo il mondo dei cinecomic e mettiamolo a soqquadro'. Ed ecco com'è venuto fuori Joker".

Detto questo, continua il successo straordinario di Joker, che a quanto pare nemmeno la Warner Bros. si aspettava: "Abbiamo semplicemente pensato che realizzare una storia rated-r su di un supercriminale fosse una bella idea. Non abbiamo minimamente visto arrivare tutto questo successo quando abbiamo deciso di produrre il film". Inoltre, è cominciata la campagna For Your Consideration agli Oscar di Joker.