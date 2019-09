Joker: la risata di Joaquin Phoenix in un nuovo spot internazionale

A poche settimane dalla sua uscita nella sale, il cui debutto negli Stati Uniti potrebbe raggiungere i 90 milioni di dollari, il Joker di Todd Phillips torna a mostrarsi con un nuovo spot ufficiale dedicato al mercato cinese.

Il filmato - che trovate come sempre in calce alla notizia - include diverse sequenze che sono già state ampiamente mostrate nei trailer precedenti ma anche alcune scene inedite: per esempio, a circa 20 secondi dall'inizio del video, possiamo vedere una nuova risata di Joker seduto in quella che potrebbe essere una macchina della polizia.

Presentato pochi giorni fa anche al Toronto International Film Festival, il film con Joaquin Phoenix ha già fatto parlare molto di sé grazie alla vittoria del Leone d'Oro all'annuale Mostra di Venezia e per l'ottima accoglienza della critica (leggete la nostra recensione di Joker).

Dopo il cambio di rotta per quanto riguarda il DC Extended Universe, Joker è il primo film targato Warner Bros. e DC di una serie di stand-alone di cui farà parte, a meno di sorprese, anche il Batman di Matt Reeves. Diretto da Todd Phillips, il film vede nel cast anche Robert De Niro e Zazie Beetz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Guardate gli ultimi spot di Joker.