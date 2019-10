Joker da oggi nei cinema italiani: sarà vietato ai minori di 14 anni

Finalmente è arrivato il giorno di Joker, il film del quale si parla incessantemente da oltre un mese a seguito della clamorosa vittoria del Leone d'Oro a Venezia 2019 e per le numerose critiche relative alla raffigurazione della violenza.

Proprio a causa di questo aspetto le varie commissioni internazionali hanno bollato il nuovo lungometraggio DC Films con vari visti censura, a discrezione dei relativi mercati: dopo il Rated R imposto negli Stati Uniti, in Italia il film sarà vietato ai minori di 14 anni.

Sulla pagine ufficiale di IMDb del film, inoltre, pochi minuti fa sono state rese note anche tutte le altre classificazioni: ve ne riportiamo alcune qui sotto.

Argentina:16

Australia:MA15+

Brazil:16

Canada:13+ (Quebec)

Denmark:15

Finland:K-16

Germany:16

Hong Kong:IIB

Hungary:16

Iceland:16

Indonesia:17+

Ireland:16

Japan:R15+

Malaysia:18

Mexico:B15

Russia:18+

South Africa:16

South Korea:15

Spain:18 (ICAA)

Taiwan:R-18 (original rating)/Taiwan:R-15 (re-rating)

United Kingdom:15

United States:R

Da notare la sorprendente classificazione spagnola, che ha vietato il film addirittura ai minori di diciotto anni, seguendo l'esempio della Russia e della Malesia. Ricordiamo che negli Stati Uniti d'America la Motion Pictures Association of America ha classificato Joker come Rated-R a causa di "linguaggio scurrile, pesante violenza sanguinaria, comportamento inquietante e immagini di tipo sessuale".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Joker, che abbiamo visto in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e ad uno speciale relativo alle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix.