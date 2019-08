Joker: nuovo trailer in arrivo in vista del debutto a Venezia

E' stato da poco rivelato che la premiere dell'attesissimo Joker debutterà il 31 agosto alle ore 19 alla 76ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ed entro quella data è possibile che la Warner Bros. voglia svelarne il primo full trailer.

Oltre alle numerose immagini ufficiali pubblicate dallo stesso Todd Phillips, il film dedicato al celebre villain di Batman per il momento si è mostrato "solamente" con un teaser trailer di oltre 2 minuti.

Visto l'imminente debutto a Venezia e la data di uscita prevista per il 4 ottobre (in Italia il 3), però, è molto probabile che a breve vedremo il primo trailer esteso del film, che secondo alcune indiscrezioni arriverà in rete il 30 agosto a un giorno dalla premiere.

Dopo il debutto a Venezia, la pellicola che porterà il Clown Principe del Crimine per la prima volta su grande schermo in veste di protagonista sarà proiettata anche al Toronto International Film Festival dove Phoenix sarà onorato con l'Actor Award insieme a Meryl Streep.

Il film di Phillips prima ancora del suo esordio è stato ampiamente lodato dai direttori di entrambi i festival cinematografici: secondo Alberto Barbera Joker è infatti già lanciato in direzione Oscar. In attesa di vedere il primo full trailer vi rimandiamo al programma di Venezia 2019.