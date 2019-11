Joker, nuovo record: sarà il primo rated-r a superare i $900 milioni di dollari di incasso

Questo week-end sarà ancora piuttosto florido per Joker, lungometraggio DC Films che si prepara a conquistare tre nuovi primati superando Man of Steel in Nord America, Spider-Man 3 a livello globale e il tetto dei $900 milioni di dollari di incasso totali.

Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ha guadagnato altri $3,84 milioni nella giornata venerdì 1 novembre (-30% rispetto alla scorsa settimana), cifra che ha innalzato il totale domestico a $289,527 milioni, portandosi a $888 milioni in tutto il mondo. Ciò significa che nella giornata di oggi supererà tre grandi traguardi, come detto: in primo luogo, passerà il totale domestico da $291 milioni di Man of Steel di Zack Snyder; in secondo luogo, supererà Spider-Man: Homecoming ($880 milioni nel 2017) e Spider-Man 3 ($890 milioni nel 2007) per diventare l'ottavo cinecomic col più alto incasso nella storia del cinema.

Infine, nei prossimi giorni, varcherà la soglia dei $900 milioni a livello globale, una cifra mai raggiunta finora da un film vietato.

Il dramma di Todd Phillips dovrebbe guadagnare $13,6 milioni (-30%) nel suo quinto sabato, portando il suo totale domestico a $299,2 milioni. Tra domani e lunedì dunque passerà i $300 milioni domestici, e finirà il week-end con circa $918 milioni in tutto il mondo. In base al ritmo che terrà fino alla fine, potrebbe chiudere a livello domestico vicino a Suicide Squad ($325 milioni), Batman v Superman ($330 milioni) e Aquaman ($334 milioni) o a Thor: Ragnarok ($315 milioni). E' ancora difficile da accertare ma potrebbe riuscire a raggiungere il miliardo senza l'ausilio della Cina, e alla fine della corsa dovrebbe chiudere come secondo film più grande della DC Films a livello nazionale (dietro Wonder Woman) e secondo anche in tutto il mondo (dietro Aquaman).

