Joker, le nuovo foto dietro le quinte svelano un riferimento a Catwoman

Mentre Joker si avvicina sempre di più allo storico traguardo del miliardo di dollari al box office, il regista Todd Phillips continua a deliziare i fan con delle fantastiche foto dal dietro le quinte del film.

Come potete vedere in calce alla notizia, le immagini pubblicate dal regista su Instagram mostrano un test del trucco di Joaquin Phoenix; Phillips sul set insieme a Robert De Niro e gli altri membri del cast, e un nuovo sguardo al taccuino di Arthur Fleck dove è presente un simpatico riferimento a... Catwoman!

"Qualche altra foto dal dietro le quinte del film. La prima è il test del make up che abbiamo fatto prima di iniziare le riprese" ha scritto Phillips nel post. "Ne ho MOLTE di più e le posterò presto visto che le desiderate. Joker è ovunque. (Di nuovo, grazie per tutti i messaggi, ovvero commoventi."

Tra i personaggi più iconici della DC a non essere ancora apparsi al cinema dall'inizio del nuovo universo cinematografico - di cui ricordiamo Joker non fa parte-, Catwoman verrà interpretata da Zoe Kravitz nell'atteso The Batman di Matt Reeves, il film che vedrà l'esordio di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Arrivato a $934 milioni, Joker continua a estendere il suo record di film R-Rated dal maggiore incasso di tutti i tempi settimana dopo settimana, e presto potrebbe raggiungere il miliardo anche senza la spinta del mercato cinese.