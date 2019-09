Joker: ecco i nuovi spot ufficiali del film con Joaquin Phoenix

Dopo aver visto il recente spot internazionale del film, il Joker di Joaquin Phoenix torna a mostrarsi con due nuovi spot ufficiali dedicati ai pareri della critica.

Negli spot - potete visionarli sul sito di Comicbook.com - tra le risate del protagonista il film viene infatti descritto come "perfettamente realizzato" e "coraggioso, devastante e assolutamente meraviglioso", oltre che come "film dell'anno".

Nel film Phoenix vestirà i panni di Arthur Fleck, che durante il giorno lavora come pagliaccio e di notte si sforza di essere un comico di cabare, per poi scoprire che lo zimbello in realtà è proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi.

Diretto da Todd Phillips, il film porterà sul grande schermo una versione inedita dell’iconico villain di Batman per esplorarlo in maniera totalmente nuova e dal grande potenziale. Joker sarà infatti slegato dal resto del DC Extended Universe e dall'atteso Batman di Matt Reeves, come confermato di recente dallo stesso regista.

Oltre a Phoenix nel cast troveremo Robert De Niro, Shea Whigham, Brett Cullen, Zazie Beets e Francis Conroy, per un’uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker.