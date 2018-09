Joker: nuovi dettagli sul ruolo di Marc Maron nel film di Todd Phillips

Sono stati comunicati nuovi dettagli sul ruolo di Marc Maron nel film sul Joker diretto da Todd Phillips. La produzione del film dovrebbe cominciare nel giro di due settimane. La star di GLOW ha annunciato la sua partecipazione al progetto già da qualche settimana, elogiando la sceneggiatura del film, e ora sul web sono emersi nuovi dettagli.

Secondo quanto riporta That Hashtag Show, Marc Maron interpreterà il produttore di un talk show presentato dal personaggio interpretato da Robert De Niro.

Nel frattempo sono circolate diverse voci sul film del Joker negli ultimi tempi, dalla possibilità che venga associato il rating R al film fino al repentino abbandono del progetto da parte di Alec Baldwin, inizialmente indicato come possibile Thomas Wayne.

Sembra che il personaggio di Maron sia legato a quello di De Niro e dovrebbe comparire esclusivamente nelle scene legate alla star di Taxi Driver.

Considerando che manca ancora qualche giorno all'inizio delle riprese questi dettagli potrebbero comunque modificarsi da un momento all'altro.

Marc Maron, noto stand-up comedian, è particolarmente noto per il ruolo del regista di b-movie Sam Sylvia nello show GLOW, distribuito su Netflix, con protagoniste un gruppo di donne impegnate in uno show di wrestling.

Nel cast dello show insieme a Maron anche Alison Brie, Betty Gilpin, Sydelle Noel e Britney Young.

Lo show è stato recentemente rinnovato per una terza stagione.