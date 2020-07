Joker, nuovi concept art mostrano Joaquin Phoenix e Gotham City

Continuano ad arrivare nuovissimi concept art dedicati al Joker di Todd Phillips, nonostante sia passato quasi un anno dalla sua presentazione a Venezia; in queste nuove occhiate possiamo ammirare il personaggio di Joaquin Phoenix e un look preliminare di quella che era Gotham City nella mente dei suoi ideatori.

Come sapranno i più informati, per la pellicola e le sue riprese vennero utilizzate le città di New York e Newark, principalmente per ricostruire la nuova Gotham City (anzi, la vecchia Gotham, dato che il film è ambientato negli anni '80). I nuovi concept art realizzati da Hugh Sicotte, mostrano proprio le intenzioni iniziali per ricreare quel look molto grezzo che avrebbe dovuto avere la location per il film di Phillips. Li potete visionare tutti nel post in calce a questa news.

Fin dal suo eccezionale successo di pubblico e critica, le ipotesi su un sequel di Joker non sono mai state accantonate del tutto, con lo stesso CEO di Village Roadshow, casa di produzione australiana che ha collaborato con Warner Bros. per lo sviluppo del film di Todd Phillips, che recentemente è tornato a sperare sul progetto: "Continueremo a tenere le dita incrociate nella speranza di vedere un'ottima sceneggiatura per Joker 2", ha detto Steve Mosko.

Lo scorso novembre, lo ricordiamo, c'è stato un primo incontro tra Todd Phillips e Warner Bros per programmare un eventuale sequel di Joker, ma da allora non abbiamo più avuto notizie. Toby Emmerich avrebbe effettivamente incontrato il regista di Joker, Todd Phillips, e il co-sceneggiatore Scott Silver, per discutere delle possibili idee su un sequel del film interpretato da Joaquin Phoenix. Secondo fonti attendibili, però, non è stato ancora raggiunto alcun accordo, né tanto meno c'è qualcosa di concreto a livello di trama o sceneggiatura".