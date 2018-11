Joker: nuova immagine ufficiale dal set per il villain di Joaquin Phoenix

Sebbene sia ispirato al personaggio della DC, questo Joker tenterà di narrare una nuova storia slegata dalla continuity principale dell'Universo DC cinematografico e a sé stante, una sorta di storia da Elseworld. Il film è atteso negli Stati Uniti per il prossimo 4 ottobre 2019.

Nei giorni scorsi sono state mostrate le prime immagini di Brett Cullen nei panni di Thomas Wayne, padre di Bruce/Batman, mentre Dante Pereira-Olson sarà proprio il giovane Bruce, mentre un precedente e simpatico artwork mostrava brevemente Joaquin Phoenix nei panni dell’acerrimo nemico di Batman e villain della DC Comics, Joker; in questo, dal volto scavato di Arthur Fleck si passava velocemente a quello truccato e vagamente minaccioso del Joker, con tanto di trucco sul volto.

Nell’immagine, in realtà scattata durante una pausa dalle riprese di Joker , vediamo Joaquin Phoenix intento a fumare una sigaretta con indosso ancora il costume del villain della pellicola e con tanto di trucco ancora al proprio volto.

Dopo tutta una serie di foto trapelate, è lo stesso Todd Phillips ha pubblicarne una nuova dal set di Joker , film da lui diretto e in arrivo nelle sale il prossimo ottobre.

