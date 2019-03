Joker: la nuova foto ritrae Joaquin Phoenix vestito in maniera elegante

Il film su Joker, totalmente scollegato dal DC Extended Universe così come da qualsiasi altra continuity cinematografica, si prepara ad arrivare nelle sale. Nell'attesa di un trailer, il regista Todd Phillips ha condiviso con i fan una nuova, emblematica foto, che ci mostra il protagonista Joaquin Phoenix in una posa assai affascinante.

Come si può evincere dalla foto, il cinecomic Warner Bros. è attualmente in fase di montaggio, ciò significa che dovremo attendere ancora qualche tempo prima di avere un footage ufficiale da analizzare con la massima attenzione.

Tuttavia, il regista si sta divertendo molto, specie in questa fase di post-produzione, a stuzzicare la curiosità degli appassionati, postando foto ogni volta più curiose e intriganti. In questo caso, possiamo assistere ad un Arthur Fleck assolutamente affascinante, ritratto mentre poggia la propria mano su un mobile. Ad aggiungere eleganza al tutto, sono sicuramente le scelte stilistiche della composizione fotografica, a cominciare dal filtro in bianco e nero, passando poi per la scenografia (rigorosamente antiquata), e per il vestiario sfoggiato dal personaggio.

A cosa starà pensando, il nostro enigmatico Arthur Fleck?

In questi mesi, molti fan hanno formulato diverse teorie in merito a come, nel corso della sua vita, un uomo apparentemente comune come lui riuscirà a tramutarsi nel pericoloso Principe del Crimine dei fumetti DC Comics. Altri, invece, hanno colto l'occasione per fornire una propria interpretazione del personaggio, con fan art sul Joker variopinte e meravigliosamente ispirate.

Stando a tutte le informazioni raccolte finora, sembra proprio che questo film, diretto con una certa autorialità da Phillips, sia il primo di una serie di progetti "scollegati" dall'universo DC attualmente al cinema. La parola chiave di questo processo è "sperimentazione", la stessa che ha portato, secondo le parole dell'attrice Zazie Beetz, a scrivere parte del film durante le riprese!

E voi, cosa vi aspettate da questo intrigante progetto cinematografico? Scatenatevi nei commenti!