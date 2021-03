Joker ma non solo: 5 film che hanno rubato da chi è venuto prima

All'uscita di Joker, nonostante una critica ampiamente favorevole al film con Joaquin Phoenix, in molti obbiettarono che l'opera di Todd Philips non mostrasse nulla di nuovo rispetto a quanto visto in film come Taxi Driver o Re per una Notte. Ma siamo proprio sicuri che cose del genere non fossero mai accadute?

Tutt'altro, in realtà: la storia del cinema è piena zeppa di ispirazioni al limite del plagio e, a dirla tutta, si tratta anche di esempi piuttosto famosi. Pensiamo al primo Fast & Furious, ad esempio: il film con Vin Diesel attinge a piene mani da Point Break, in cui vedevamo proprio un agente dell'FBI infiltrarsi in una banda criminale amante degli sport estremi e legarsi ai suoi membri in maniera inaspettata.

Altro caso celebre è quello di Avatar, le cui dinamiche ricordano molto da vicino quelle di film come Balla coi Lupi e Pocahontas; e cosa dire allora di Hunger Games, le cui premesse sono praticamente identiche a quelle del forse meno famoso (in occidente, almeno) Battle Royale? Passando all'horror, invece, è evidente come Venerdì 13 abbia preso in prestito un bel po' di elementi dall'Halloween di John Carpenter.

Chiudiamo la nostra lista con un caso piuttosto eclatante: Star Wars, infatti, deve moltissimo (oltre che ad un bel po' di western) ad un capolavoro come La Fortezza Nascosta di Akira Kurosawa. Avete in mente altri casi del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, cosa ci è rimasto di Joker a un anno dalla sua uscita.