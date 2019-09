Joker non sarà proiettato al Cinema Aurora, location della tragica sparatoria del 2012

Si legge in un comunicato ufficiale della Warner Bros: "Il Joker di Todd Phillips non sarà proiettato al cinema Cinemark Aurora dove nel 2012 si è consumata la tragedia della sparatoria nel mentre della proiezione de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, dove rimasero uccise 12 persone e ferite 70".

Come aggiunge Deadline, la decisione è stata presa di comune accordo sia dallo studio che dal Cinemark Aurora. Il motivo è ovviamente legato alla storia e alla sensibilità di familiari delle vittime, contando che racconta di un uomo che si maschera di violenza per creare il caos. Considerando il fatto simile avvenuto in Colorado, con 300 persone coinvolte, tra morti e feriti, è una scelta più che saggia e ponderata.



A scrivere alla Warner sono stati i famigliari delle vittime e dei testimoni della sparatoria, che hanno immediatamente chiesto allo studio di bloccare l'uscita del film ad Aurora "per motivi legati alla storia simpatetica raccontata in Joker". La Warner non ha risposto ma ha preso immediatamente la decisione non di distribuire il film in quel cinema, comunicandolo per vie ufficiali. Nella lettera, inoltre, i famigliari hanno chiesto alla Warner "di cessare i contribuiti politici verso quei candidati che prendono denaro dalla NRA (National Rifle Association) e che votano contro la riforma delle armi".



Nel film Phoenix vestirà i panni di Arthur Fleck, che durante il giorno lavora come clown per alcune pubblicità in strada e di notte si sforza di essere un comico di cabaret, per poi scoprire che lo zimbello in realtà è proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi che lo condurrà in una strada criminale e pericolosa per la stessa città di Gotham City.

Diretto, come già detto, da Todd Phillips, il film porta sul grande schermo una versione inedita dell’iconico villain di Batman per esplorarlo in maniera totalmente nuova e dal grande potenziale, impalcando un caso studio sul personaggio dal grande tagli decadente e scorsesiano. Joker è infatti slegato dal resto del DC Extended Universe e dall'atteso Batman di Matt Reeves, come confermato di recente dallo stesso regista. Come inoltre ribadito più volte nel corso delle ultime settimane, Joker non avrà alcun sequel. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film, visto a Venezia.

Non ci resta che attendere quindi il 3 ottobre prossimo, quando Joker arriverà nelle sale italiane.