Joker non si ferma: superati i $500 milioni di dollari a livello globale

Dopo i record battuti nel week-end di debutto, Joker della Warner Bros. e della DC Films ha mantenuto una fortissima presa sul pubblico di tutto il mondo, siglando un secondo fine settimana perfino al di sopra delle già alte aspettative.

Il botteghino internazionale di questo week-end è stimato a $123,7 milioni in 79 mercati, un calo dell'appena 29% rispetto ai numeri d'apertura e che dunque porta il conteggio a $351,2 milioni dopo solo 12 giorni dal rilascio. Compresi gli incassi domestici, stimati a $55 milioni di dollari, il totale globale del film di Todd Phillips ha superato la soglia del mezzo miliardo con $ 543,9 milioni di dollari.

In Europa, il Leone d'Oro 2019 con Joaquin Phoenix ha già superato i totali incassati per tutto l'arco della programmazione da film come Logan, Justice League e Wonder Woman, mentre in Asia si è lasciato alle spalle quelli di Logan, The Dark Knight e It: Chapter Two. In America Latina è attualmente alla pari con Batman V Superman, che però superare nei prossimi giorni, ma già oltre Justice League (+15%), Wonder Woman (+62%) e Venom (+68%), superando del doppio perfino The Dark Knight.

Le new entry La Famiglia Addams e Gemini Man rimangono dietro gli impressionanti numeri di Joker e aprono rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica domestica, con $30 milioni di dollari per il film d'animazione e appena $20 milioni per lo sci-fi di Ang Lee con Will Smith.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'analisi del film attraverso le migliori tre scene e il tema della mimesi e un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.