Joker nominato ai Social Media Superstars Award insieme a Billie Eilish e Jumanji

Dopo le 11 nomination ottenute agli Oscar 2020, Joker è stato candidato anche alla nuova edizione dei Social Media Superstar Award, evento che celebrerà i pionieri del business nel panorama digitale.

Candidato nella categoria dedicata all'intrattenimento, il film di Todd Phillips (Warner Bros.) concorrerà insieme al film di Downton Abbey (Focus Feature), Jumanji: The Next Level (Sony Pictures), il Maisel Day organizzato da Amazon Prime per promuovere la nuova stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, e la pubblicità anni '80 di Netflix e Coca Cola per Stranger Things 3. Per quanto riguarda la musica, nella stessa categoria è stata nominata la Interscopre Records che ha pubblicato l'album di Bille Eilish (Universal), di recente ingaggiata da Sony per cantare il brano di apertura di No Time To Die.

"Joker ha superato le difficoltà iniziali per raggiungere un grande livello di consapevolezza sociale, questo prima ancora di debuttare nelle sale e incassare oltre un miliardo di dollari" ha commentato Brigit C. Muller, co-fondatrice dei SMSA.

La cerimonia degli SMS Awards, fondati e gestiti dalla BCM Serkis, quest'anno è stata organizzata in collaborazione con la British American Business Council Los Angeles. Presentato da Ross King, l'evento si terrà il 13 febbraio a Four Season Hotel di Los Angeles.

Joker sarà disponibile negli store digitali a partire da domani, 23 gennaio, mentre per l'edizione home video ci sarà da attendere il 6 febbraio.