Joker ha più nomination de Il Cavaliere Oscuro: guardate i festeggiamenti di Todd Phillips

Per la prima volta, Joker ha battuto Batman: il nuovo film di Todd Phillips ha infatti incassato ben 11 nomination agli Oscar 2020, battendo tutti gli altri film in competizione e superando ogni altro cinecomic mai nominato.

All'81esima cerimonia degli Academy Awards, tenutasi nel 2009, l'acclamato Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan ottenne infatti 8 nomination, miglior fotografia, miglior sonoro, migliori effetti visivi, miglior scenografia, miglior montaggio, miglior trucco, miglior montaggio sonoro e miglior attore non protagonista, come noto vincendo due statuette nelle ultime due categorie.

Joker invece ne ha incassate ben 11, una in più rispetto ai rivali C'Era Una Volta a Hollywood, The Irishman e 1917, tutti e tre fermi a 10: miglior film, miglior regista (Todd Phillips), miglior attore (Joaquin Phoenix), miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora originale, miglior fotografia, miglior montaggio, migliori costumi, miglior trucco e miglior montaggio sonoro.

Altre nomination importanti per il genere arrivarono nel 2017 con Suicide Squad - che vinse il miglior trucco - nel 2018 con Logan - che fu candidato alla miglior sceneggiatura non originale - e nel 2019 con Black Panther dei Marvel Studios, che divenne il primo cinecomic nominato a miglior film, incassò sette nomination ed è ad oggi quello col maggior numero di vittorie (3, nei costumi, nelle scenografie e nella colonna sonora).

Nell'attesa di scoprire se Joker riuscirà a fare meglio sul lato delle vittorie, vi lasciamo ai festeggiamenti del regista Todd Phillips, che si è definito "profondamente onorato" dei riconoscimenti. Potete vedere il post originale in calce all'articolo.