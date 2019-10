Joker, a New York polizia sotto copertura nei cinema a scopo precauzionale

L'America di prepara ad affrontare l'uscita nelle sale del Joker di Todd Phillips al massimo delle precauzioni, ovviamente relative ai cinema e alla fruizione più tranquilla possibile, con le forze dell'ordine di New York City che hanno addirittura deciso di inviare sotto copertura alcuni agenti nei cinema della metropoli.

Proprio pochi giorni fa, infatti, il capo della pattuglia del NYPD, Rodney Harrison, ha detto agli ufficiali che il suo dipartimento prevede di collocare visibilmente alcuni poliziotti nei cinema che proietteranno il film con Joaquin Phoenix. Oltre a questo, però, Deadline ci informa che la polizia newyorkese ha deciso di inviare anche un numero importante di agenti nei cinema sotto copertura, questo per assicurarsi che non accada nulla di spiacevole durante gli eventi nei cinema di Manhattan, Bronx, Queens, di Brooklyn e Staten Island.



Un funzionario delle forze dell'ordine ha parlato di questa strategia: "Si tratta di un approccio poliziesco a 360° per garantire la sicurezza degli acquirenti nelle loro poltrone, esattamente così come in strada. Se succedesse qualcosa durante le proiezioni, intendiamo essere in grado di pianificare la situazione in modo rapido e definitivo".



Joker è attualmente nelle sale. Avete già letto il nostro speciale sulla Catarsi oscura di Arthur Fleck? Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.