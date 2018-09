Joker, nel film con Joaquin Phoenix ci sarà un'altra grande rapina in banca?

Mentre Todd Phillips (Una notte da leoni) interviene via Twitter per lamentarsi "dei troppi paparazzi sul set" e delle loro "scadenti fotografie", a quanto pare un documento leaked dell'attesissimo Joker con Joaquin Phoenix sarebbe apparso via Reddit, riportando delle avvenute riprese "di una rapina in banca".

Il documento a cui facciamo riferimento è un avviso al vicinato -se così vogliamo chiamarlo-, dove la Warner Bros informava i cittadini di "riprese previste per il 23 settembre, tre le 7 di mattina e le 18 presso gli interni della First Central Saving Banks". L'avviso è d'obbligo per non creare dell'inutile panico generale.



Nel foglio si scopre anche che il titolo di lavorazione di Joker è Romeo: lo si legge in alto e anche tra le righe del documento, dove viene sottolineato che si tratta "di un film di supereroi ambientato negli anni '80 e diretto da Todd Phillips", dettagli che ci fanno capire si tratti proprio del suo Joker, senza contare le riprese già iniziate.



Gli irriducibili fan de Il Cavaliere Oscuro saranno sicuramente tentati di accostare questa rapina in banca con il film di Christopher Nolan, magari definendolo un omaggio, ma in realtà dovrebbe centrare poco o nulla, esattamente come le varie maschere viste nelle foto dal set o il trucco di Phoenix.



Vi ricordiamo che Joker vede nel cast anche Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron e Brett Cullen, per un'uscita prevista nelle sale americane il 4 ottobre 2019.