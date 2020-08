Joker militare d'epoca: da Joaquin Phoenix a Heath Ledger, ecco le foto!

Mentre Todd Phillips continua a pubblicare foto del suo acclamato Joker, un artista ha deciso di portare il principe pagliaccio del crimine all'interno di una dimensione più "storica".

Non che il clown non abbia avuto modo di segnare le varie epoche di Gotham con le sue imprese criminali e con le sue risate beffarde, ma in questo caso l'utente Scadarts ha voluto abbinare i volti iconici dei vari attori cinematografici ai generali militari del passato.

Ritroviamo quindi il mitico Cesar Romero, intento a fissare la propria vittima sfoggiando la sua uniforme di prim'ordine, il sorridente Jack Nicholson con tanto di colletto infiocchettato, il complesso Heath Ledger con il suo volto scarnificato e le sue mostrine in primo piano, e lo psicotico Joaquin Phoenix dotato di spalline decorate.

Non tutti i generali militari della storia hanno compiuto imprese onorevoli o particolarmente esemplari, ma Joker non avrebbe davvero rivali se venisse messo alla guida di un esercito. Potrebbe riconquistare la Dalmazia, impadronirsi della Russia e trionfare in una campagna d'Egitto, ma probabilmente alla fine vorrebbe solo dar fuoco a tutto ciò che ha conquistato tanto per il gusto di farlo.

Cosa ne pensate delle fan art? Vorreste vedere Joker in un simile contesto storico? Del resto, dopo Batman Ninja tutto è possibile, tanto che lo ritroveremo persino in Fortnite.