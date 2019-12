Joker fra i migliori dieci film del 2019 secondo John Waters

Nelle scorse ore il celebre regista John Waters, provocatorio artista di Mondo Trasho, Pink Flamigos e Grasso è Bello, ha condiviso la sua personale top ten dei film del 2019, includendo anche Joker, C'Era Una Volta a Hollywood e Dolor y Gloria.

Qui sotto la lista completa:

Climax, di Gaspar Noé Joan of Arc, di Bruno Dumont C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino Border, di Ali Abbasi Amazing Grace, di Alan Elliott Hail Satan?, di Penny Lane Dolor Y Gloria, di Pedro Almodòvar Il Mostro di St. Pauli, di Fatih Akin The Souvenir, di Joanna Hogg Joker, di Todd Phillips

Il giudizio sul film di Tarantino è stato: "Un vero piacere per la folla che merita tutto il suo successo critico e commerciale per aver tirato fuori così bene l'ossessione del vero crimine americano e l'audacia di dare agli omicidi Manson un lieto fine che riesce a essere sia scioccante che terribilmente divertente.”

Su Border: "I due protagonisti sono cugini di Eraserhead, questa trasgressiva coppia di troll avrebbe accolto il film di Lynch nel loro mondo strabiliante e bizzarro fatto di nasi troppo sviluppati, diete a base di vermi e caccia al pedofilo".

Infine, Waters ha affermato che "Pain & Glory è stato il primo film di Pedro Almodóvar che mi ha scioccato, non è né divertente né melodrammatico e anche i colori sono attenuati, ma va oltre la valle della maturità e oltre la vertigine dell'auto-riflessione sulla salute mentale e sulla sua natura gay. Pedro, non sei tu che stai morendo, è il cinema indipendente che scompare" e ha definito Joker un film "Irresponsabile? Forse. Pericoloso? Staremo a vedere. Di sicuro è il primo film hollywoodiano ad alto budget in grado di ispirare allegramente l'anarchia. Bravo, Todd Phillips. Solo tu potevi riuscirci".

