Joker, Michael Mann si congratula con Todd Phillips: 'Amo questo film!'

Mentre proseguono i dibattiti sul sequel di Joker, Collider pubblica una lettera aperta che il leggendario regista Michael Mann ha indirizzato a Todd Phillips per congratularsi delle vette raggiunte con Joker.

L'autore di Heat, Collateral, L'Ultimo dei Mohicani e Strade Violente a causa di impegni lavorativi non ha potuto presenziare ad una proiezione speciale di Joker tenutasi nelle scorse ore a Los Angeles, ma Scott Cooper (regista di Hostiles), che ricopriva il ruolo di moderatore della serata, ha letto ad alta voce una lettera che Mann gli aveva consegnato.

Cooper, citando le parole scritte da Mann, ha detto: "Amo questo film. Penso che sia geniale e non solo il miglior film di Todd, ma è eccitante perché raggiunge il limite. Ed è lì che di solito si realizzano cose molto buone. La sceneggiatura di Todd e Scott ha quella rilevanza che si verifica quando il lavoro è autentico e non derivativo. Troviamo Arthur contemporaneamente inquietante e toccante. È sia vittima minorile sia un adulto colpevole. Entrambe le sue personalità sono vere, come nel caso della maggior parte degli schizofrenici. Che entrambi siano veri è una cosa scomoda. Ci troviamo in uno stato di confusione. È un contrappunto. È per questo che Arthur e il film hanno un impatto così forte. Costruire tutto questo, per Joaquin, Todd e Scott, e avere un impatto così potente, è un risultato difficile. Congratulazioni, Todd!"

Phillips ha ringraziato pubblicamente il regista assente definendosi un grandissimo fan del suo lavoro.

