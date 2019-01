Joker: un meraviglioso Joaquin Phoenix nel poster di un fan

In attesa del primo trailer ufficiale della pellicola, il Joker di Joaquin Phoenix è protagonista di un nuovo motion-poster realizzato da un fan e pubblicato in rete.

Il motion-poster in questione è stato realizzato da Dalton Barret, un digital-artist autodidatta che ha già creato disegni e fan-art di alcuni dei personaggi dei fumetti più amati in tutto il mondo. Per quest’ultimo ha ritratto Joaquin Phoenix nei panni del Joker, con indosso il costume che abbiamo potuto ammirare nel teaser (in realtà lo screen-test per il trucco) pubblicato qualche mese fa dal regista della pellicola, Todd Phillips. La somiglianza con quello vero è a dir poco impressionante. Oltre all’immagine, scorrendo potete visualizzarla nella sua versione in movimento.

Diretto da Todd Phillips, autore della trilogia di Una notte da leoni e di Trafficanti, e scritto dallo stesso insieme a Scott Silver (The Fighter), Joker vede nel cast anche Zazie Beetz (Deadpool 2, Atlanta), Bill Camp (Red Sparrow, Molly’s Game), Frances Conroy (American Horror Story, Castle Rock), Brett Cullen (42, Narcos), Glenn Fleshler (Billions, Barry), Douglas Hodge (Red Sparrow, Penny Dreadful), Marc Maron (Maron, GLOW), Josh Pais (Motherless Brooklyn, Going in Style), e Shea Whigham (First Man, Kong: Skull Island). Ad affiancare Phoenix come co-protagonista troveremo Robert De Niro.

Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Warner Bros. a partire dal 3 ottobre 2019.