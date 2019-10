Joker, Marc Maron su Todd Phillips e la commedia: 'Ci sono ancora persone divertenti'

Fin da quando Todd Phillips aveva espresso le sue controverse opinioni sul mondo della commedia americana e su come questa fosse diventata inefficace a causa della "woke culture" diffusa, è intervenuto sulla questione finalmente anche Marc Maron.

Maron è apparso in Joker in un paio di brevi sequenze, era l'assistente di Murray Franklin, il presentatore del talk show interpretato da Robert De Niro, e dopo qualche giorno dall'uscita della pellicola nelle sale è intervenuto sul suo podcast WTF with Marc Maron per commentare le parole del suo regista sulla "woke culture" che hanno poi portato a ulteriori polemiche.

"Ci sono molte persone che sono divertenti in questo momento", ha detto Maron. "Non solo divertenti, ma fottutamente divertenti. Ci sono ancora delle strade da percorrere. Se ti piace guidare su una strada, puoi comunque guidare su quella strada. Se vuoi rischiare, puoi comunque rischiare. Davvero, l'unica cosa che oggi è inammissibile, culturalmente, in questo frangente - e nemmeno del tutto - è prendere in giro spudoratamente per la pura gioia di ferire le persone. Per l'eccitazione pura e le risate che ad alcune persone potrebbero causare dolore, dal mettere a disagio le persone, dal far sentire le persone escluse. Sai, quell'eccitazione...".

Per chi non sapesse a cosa Maron si riferisse, qualche giorno prima dell'uscita di Joker nelle sale, Phillips aveva provato a spiegare il perché del suo allontanamento dalla commedia, affermando in maniera un po' grossolana: "Provaci a far ridere con questa cultura del fare attenzione a tutto. Sono stati scritti articoli sul perché le commedie non funzionino più, ve lo dico io perché, perché tutti quelli bravi a far ridere pensano: 'F*****o questa roba, non voglio rischiare di offendere nessuno'. È difficile discutere con 30 milioni di persone su Twitter, sai? Non puoi farlo, giusto? Quindi mi viene da pensare: 'Ho chiuso'. Ho chiuso, e sai cosa? Penso che ciò che tutte le commedie hanno in comune sia l'irriverenza. Quindi penso: 'Come faccio ad essere irrivenrente ma mandando a quel paese la comicità? Ecco come: prendiamo il mondo dei cinecomic e mettiamolo a soqquadro'. Ed ecco com'è venuto fuori Joker".

Maron, stand-up comedian e presentatore comico, sa certamente quello di cui parla. Recentemente l'abbiamo visto nella terza stagione di GLOW e lo rivedremo prossimamente nel thriller Wonderland, di Peter Berg.